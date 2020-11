Jac Orie schippert met plezier in bizar coronajaar: ‘Ik tel mijn zegeningen’

Door Pim Bijl



Een schaatsploeg vol toppers een onzeker jaar doorloodsen gedurende een pandemie, was hem dat 18 jaar geleden als beginnend hoofdcoach óók gelukt? ,,Ik vind het lastig om zoiets groots in een andere context te zetten'', zegt Jac Orie, de 52-jarige coach van Jumbo-Visma. ,,Ik hoop zeker dat ik nu verder ben dan toen.‘



Daarna: ,,Ik ben niet zo van het achteruitkijken. Ik probeer altijd te verbeteren. De ploeg, mezelf. En heb altijd gezegd dat ervaren zijn ook gevaren met zich meebrengt. Ik probeer mezelf ervoor te behoeden dat ik te veel op die ervaring ga leunen en steunen. Voor je het weet zit je vast in je eigen denken. Ik wil juist openstaan voor veranderingen, risico's nemen. Dat lukt de ene keer beter dan de andere keer, maar in the end gaat het lukken. Dat is mijn overtuiging. Daarom verplicht ik mezelf ook om elke twee jaar de boel op zijn kop te gooien.‘’