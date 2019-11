Japans duo heerst op 500 meter, Nederlanders vervullen bijrol

De Jong: Ik rijd als een pannenkoek

22 november Antoinette de Jong was begin deze maand nog de grote winnares bij de Nederlandse kwalificatiewedstrijden in Thialf. De Friese schaatsster pakte wereldbekertickets op vier afstanden. Van dat goede gevoel in Heerenveen is niet veel meer over. ,,Ik rijd als een pannenkoek”, oordeelde ze bij de NOS hard over zichzelf.