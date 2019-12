Jumbo test in aanloop naar WK Afstanden met windturbines

Door Arjan Schouten



Een van zijn jeugdtalenten waaide al eens uit de bocht, vertelt Jac Orie met een aanstekelijke lach. Experimenteren, op zoek naar innovaties, het is waar hij als schaatscoach met een voorliefde voor wetenschap voor leeft. Zijn nieuwste project? Windturbines. In de zomer veranderde hij de schaatshal van Thialf dankzij de financiële hulp van sponsor Red Bull voor het eerst in een schaatsbaan met honderd procent wind mee. Toen nog met twaalf ventilatoren. In oktober stonden er zestien. En bij het laatste experiment in januari staan er straks nog meer windmachines langs het ijs in Heerenveen.



Een wens die bij Orie al langer leefde. En met het oog op de belangrijke WK Afstanden op het recordijs van Salt Lake City (13 t/m 16 feb.) kwam het er nu voor het eerst van. ,,Je wilt altijd beter. Altijd innoveren. En met schaatsen in Heerenveen kunnen we héél slecht overspeed creëren. Onze grootste vijand is luchtweerstand, verantwoordelijk voor tachtig procent van de weerstand die we oplopen. Je kunt wel 58 kilometer per uur schaatsen. Maar de baan even in een helling zetten zodat we net als in Salt Lake ook 60 per uur kunnen, wordt toch wat lastig. Op deze manier kunnen we wel de snelheden bereiken, die we daar ook halen.’’