Jutta Leerdam als boegbeeld van Jumbo-Visma? ‘Ze is een filmster onder de schaatsers’

In het weekeinde dat Sven Kramer en Ireen Wüst, de twee gezichten van het schaatsen, groots afscheid namen in Thialf was Jutta Leerdam, qua prestaties, bereik en potentie voor de toekomst misschien wel de meest natuurlijke opvolger, afwezig. Ze zat thuis met corona en had zich afgemeld voor de wereldbekerfinale. Inmiddels is ze hersteld en zat ze zaterdag op de tribune van de Johan Cruijff Arena bij Nederland - Denemarken.