Jutta Leerdam deelt concurrentie stevige tik uit op eerste 500 meter

Sjinkie Knegt krijgt straf en kent opnieuw teleurstel­ling in Peking

Sjinkie Knegt beleefde op de tweede dag van de wereldbekerwedstrijden in Peking opnieuw een teleurstelling. Een dag na zijn val in de stad van de aankomende Olympische Winterspelen kreeg Knegt een straf in de series van de 1000 meter. Knegt zou de Canadees Pascal Dion ten val hebben gebracht.

22 oktober