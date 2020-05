Kai Verbij: ‘Ik dacht als ik het nu niet doe, krijg ik spijt’

Door Lisette van der Geest



Het was vrijdag, de dag nadat Kjeld Nuis zijn opmerkelijke overstap naar Reggeborgh intern bekendmaakte, en Kai Verbij was bang. Please, dacht hij, overtuig me niet. Zijn gedachten waren gericht aan Jac Orie, coach van Jumbo-Visma, tevens de man die Verbij, kopman bij Reggeborgh, om een spoedgesprek had gevraagd. ,,Laat het een rotgesprek zijn”, dacht Verbij. ,,Dan hoef ik in ieder geval geen lastige keuze te maken.”



Het werd het tegenovergestelde van een rotgesprek. ,,Dusdanig goed, dat ik dacht: wow.” Of de wereldkampioen op de 1000 meter van 2019 voor Jumbo-Visma wil schaatsen, nu er een plek vrij is bij de grootste schaatsformatie ter wereld? Weg bij Gerard van Velde, onder wiens leiding hij zijn grootste successen behaalde, weg bij zijn ploeggenoten, bij de sponsor die hem kopman maakte. Weg van het team waarvan hij al zes jaar deel uitmaakte. ,,Ik twijfelde meteen. Vanaf toen was het fifty-fifty, het kon twee kanten op.”