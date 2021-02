Keren de schaatsers bij de Spelen van 2026 terug naar de tijden van Ard en Keessie?

Roest blijft klasse apart op 5.000 meter, Kramer niet op het podium

31 januari Patrick Roest is dit seizoen op de 5.000 meter een klasse apart. De drievoudig wereldkampioen allround verlengde bij de wereldbeker in Heerenveen zijn ongeslagen status dit seizoen op deze afstand. Hij zegevierde in een fraaie tijd van 6.05,95 minuten. Daarmee bleef Roest maar net boven zijn eigen baanrecord, dat hij vorig weekeinde in Thialf reed (6.05,14).