Keulstra straalt weer na zware periode: ‘Ik schaats weer omdat ik het mooi vind’

Door Ralph Blijlevens



In het weekeinde van haar achttiende verjaardag verraste Pien Keulstra de Nederlandse schaatswereld met nationale titels op de 3000 en 5000 meter. Nooit eerder werd een schaatser op zo’n jonge leeftijd Nederlands kampioen. De pupil van Jong Oranje was de revelatie van de NK afstanden in november 2011. Een nieuwe ijskoningin leek opgestaan.



Maar al snel werd duidelijk dat Keulstra niet lekker in haar vel zat. Het naar Heerenveen verhuisde talent miste in Friesland het warme nest van de familie in het Twentse Boekelo. Het plezier verdween, heimwee ontnam haar de eetlust. Schaatsbond KNSB repte in een persbericht over een time-out vanwege eetproblemen. Die verklaring leidde tot speculaties over anorexia. Een schaatscarrière was geknakt voordat die goed en wel was begonnen.