Kjeld Nuis blesseert zich twee weken voor Spelen op NK sprint: 'Ben heel erg geschrokken’

Veel schaatsers laten de NK sprint en NK allround dit weekeinde links liggen , maar Nuis was wel van plan om zich nog één keer te testen met het oog op de Spelen. Zijn toernooi duurde echter niet langer dan 200 meter. Al bij de start ging het voor Nuis tijdens de 500 meter mis. Hij reed nog wel de bocht uit, maar rechtte vervolgens de rug en stapte van de baan. ,,Het deed echt veel pijn", zei Nuis al zittend op een stoel tegen zijn coach Gerard van Velde. Bij de NOS deed de man die in 2020 het sprinttoernooi op zijn naam schreef uitgebreider verhaal. ,,Mijn ijzer grijpt in het ijs", zegt Nuis als hij naar de beelden kijkt. ,,Bij de start zit ik bij de eerste pas al mis en ben ik uit balans, daardoor probeer ik diep te gaan zitten. Maar bij de volgende slag hakt mijn ijzer in het ijs en voel ik het in mijn rechterbeen schieten. Toen schrok ik gewoon en dacht ik er nog even aan om met een slechte opening nog een goede 500 meter te rijden, maar daarna volgde de ene na de andere disbalans. 'Kappen', dacht ik. Ik ben erg geschrokken.”

Voor Nuis zit zijn laatste toernooi voor de Spelen er eerder dan gehoopt en verwacht op. ,,Ik kwam hier gewoon om te winnen en om tegen Dai Dai te strijden om de titel, dat schiet dan door je kop. Nu doet mijn been pijn, maar zo wil ik gewoon niet weggaan", aldus Nuis, die niet het materiaal de schuld geeft van zijn misslagen. ,,De start was niet goed door de eerdere valse start, dan sta je toch genageld aan de grond", legt hij uit.



Dai Dai N’tab schreef de eerste 500 meter op zijn naam. Voor Nuis, die tijdens de Spelen op 8 februari in actie komt op de 1500 meter en voor de 1000 meter naast een startbewijs greep, zit het toernooi er al op. ,,Dit kan altijd gebeuren en is gewoon pure pech. Ik probeerde hier echt mee te doen om te winnen, daarom is het echt heel zuur. Nu voel ik niks, maar als ik rechts optil doet het zeer. Ik ga nu uitfietsen en dan gaan we het zien. Dit is niet fijn.”



