Kjeld Nuis op EK afstanden tegen Kai Verbij op 1000 meter

Video Cruciaal OKT: afscheid van schaatsico­nen of sluiten Ireen Wüst en Sven Kramer gezamen­lijk af in Peking?

Wordt het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), dat vandaag in Heerenveen begint, een afscheid van iconen, van Sven Kramer en Ireen Wüst, of juist een bevestiging dat zij ook op hun 35ste nog tot uitzonderlijke prestaties in staat zijn? Nooit was het OKT onzekerder voor Kramer dan nu.

26 december