Kjeld Nuis wint bij wereldbeker Polen op 1500 meter, brons voor Marijke Groenewoud en Patrick Roest

Olympisch kampioen Nuis versloeg in zijn rit tegenstander en ploeggenoot Wesly Dijs. Die werd met 1.47,85 vijfde. Vooral de tweede volle ronde van Nuis was indrukwekkend met 27,0. Hij dook 0,70 seconden onder de tijd van Kongshaug (1.47,41).

Ploeggenoot Patrick Roest kwam in de rit tegen de Canadees Connor Howe, de leider in het wereldbekerklassement, tot 1.47,62. Howe moest met 1.47,81 genoegen nemen met de vierde plaats. De Canadees heeft met 227 punten nog een minieme voorsprong op Nuis, die tweede staat met 222 punten.

Louis Hollaar won eerder op de dag de 1500 meter in de B-groep. De 24-jarige schaatser van Reggeborgh bleef met 1.48,47 ploeggenoot Marcel Bosker 5 honderdsten van een seconde voor.

Brons voor Marijke Groenewoud

Marijke Groenewoud heeft bij de wereldbekerwedstrijden in het Poolse Tomaszów Mazowiecki brons veroverd op de 3000 meter. De Friezin van AH-Zaanlander moest met 4.07,18 de Noorse Ragne Wiklund en Martina Sablikova uit Tsjechië voor laten gaan.

Groenewoud dook met een snellere slotronde net onder de tot dan toe tweede tijd van landgenote Joy Beune. Die had na een snelle start en een oplopend schema 4.07,68 gereden, uiteindelijk goed voor de vierde tijd. Groenewoud kon echter niet tippen aan de 4.06,04 van de 35-jarige Sablikova.

Wiklund was in de laatste rit met 4.05,96 net iets sneller en boekte de derde wereldbekerzege dit seizoen. Ze verzekerde zich ook van de eindzege in het wereldbekerklassement over 3000 en 5000 meter.

Sanne in ‘t Hof kwam tot 4.11,18 en werd daarmee zesde. Reina Anema had eerder de 3000 meter in de B-groep gewonnen. Met 4.08,67 was de schaatsster van Jumbo-Visma de snelste. Robin Groot werd tweede. De schaatsster van Team IKO kwam tot 4.11,73.

Olympisch kampioene Irene Schouten was afwezig op de Poolse ijsbaan, net als regerend wereldkampioene Antoinette Rijpma-De Jong, die afgelopen weekend nog de nationale titel op de 3000 meter pakte. Beide schaatssters slaan deze wereldbeker over om zich voor te bereiden op de WK afstanden die van 2 tot en met 5 maart worden gehouden in Heerenveen.

Kim pakt wereldbeker

Schaatsster Kim Min-sun won vrijdag ook de vijfde race op de 500 meter, waardoor haar de eindzege niet meer kan ontgaan. De Zuid-Koreaanse zegevierde in 37,90 en was daarmee iets sneller dan Vanessa Herzog (38,09) uit Oostenrijk en de Amerikaanse Kimi Goetz (38,11). Michelle de Jong was de beste Nederlandse. Ze kwam tot 38,54 en werd zesde.

Volledig scherm Kim Min-sun © Pro Shots / Erik Pasman

Femke Kok verloor in haar rit tegen land- en ploeggenote Marrit Fledderus veel snelheid met een misser op de kruising. Met 38,60 werd ze zevende. Fledderus zat daar vlak achter met 38,63. Dione Voskamp werd met 38,67 negende.

Jutta Leerdam, die drie keer op het podium stond op de 500 meter in de wereldbeker, ontbreekt dit weekend in Tomaszów Mazowiecki, net als veel teamgenoten van Jumbo-Visma. Naomi Verkerk was vrijdagmiddag de snelste in de B-groep. Met een tijd van 38,87 was ze de enige die onder de 39 seconden finishte.

De wereldbeker in Tomaszów Mazowiecki is de vijfde en voorlaatste wereldbeker van dit seizoen. Een week later vindt het zesde en laatste wereldbekerweekend van het seizoen eveneens plaats op de Poolse ijsbaan. Van 2 tot en met 5 maart zijn de WK afstanden in Heerenveen.

Kalender (elk evenement is aan te klikken voor de resultaten)

(Tussen)standen World Cup-seizoen 2022-2023

