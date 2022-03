Kleintje Pils wil Oekraïners hart onder riem steken: ‘Band geraakt door menselijk leed’

Vanwege corona moest Kleintje Pils vorige maand verstek laten gaan bij de Olympische Spelen in Peking, maar bij de WK Sprint en Allround in het Noorse Hamar is het dweilorkest uit Sassenheim weer van de partij. Mét een statement tegen de Russische inval in Oekraïne.

,,De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne laat niemand ongemoeid‘’, zo meldt het orkest in een persverklaring. ,,Ook de bandleden van Kleintje Pils zijn geraakt door het menselijk leed onder de Oekraïense bevolking en de toenemende dreiging vanuit Rusland.”

Het weerhoudt Kleintje Pils er niet van om in Hamar op te treden. ,,De band is er al twintig keer geweest en de Noorse gastheer wil ook nu beslist vasthouden aan deze traditie. We hebben de uitnodiging al een jaar geleden gehonoreerd en, op nadrukkelijk verzoek van het Noorse organisatiecomité, de afweging gemaakt om toch te gaan en dat met een positief statement.”

Om de mensen in Oekraïne een hart onder de riem te steken is in overleg met het Noorse organisatiecomité besloten dat Kleintje Pils elke schaatsdag start met het spelen van het Europees volkslied ‘Ode an die Freude’. ,,We willen daarmee laten zien dat sport en muziek mensen juist kan verbinden en dat we met ons hoofd en hart bij de mensen in Oekraïne zijn.”

Kleintje Pils wijst er verder op dat het ook van de partij was tijdens de Winterspelen in het Russische Sotsji in 2014. Destijds maakte het orkest een statement tegen de homohaat in Rusland door het nummer YMCA van de Village People te spelen.