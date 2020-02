Knegt bij rentree naar halve finales op relay bij wereldbeker in Dordrecht

Sjinkie Knegt heeft onder luid gejuich zijn rentree gemaakt bij de wereldbekerwedstrijden in de Sportboulevard in Dordrecht. De 30-jarige Fries startte in de kwartfinale van de relay samen met Daan Breeuwsma, Itzhak de Laat en Sven Roes.