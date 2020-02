Knegt pakt bij rentree zege in B-finale 1500 meter, De Laat pakt brons op 1000 meter

Video Koelizjnik­ov snelt naar goud op 500 meter, bijrol voor Nederlan­ders

10:14 Pavel Koelizjnikov heeft bij de WK afstanden in Salt Lake City aan de verwachtingen voldaan. Hij veroverde goud op de 500 meter. De 25-jarige Rus zegevierde in een ijzersterke tijd van 33,72 seconden. Dat is de tweede tijd ooit op deze afstand gereden. Vorig jaar finishte Koelizjnikov in 33,61. Met een iets vlottere start had hij zijn wereldrecord vrijdag zeker verbeterd.