KNSB spreekt zich ook uit: ‘Verbod op publiek is onnodig en overbodig’

Ingeënte schaatsers en schaatsers zonder vaccin lijnrecht tegenover elkaar

In de schaatswereld is onrust ontstaan omdat meerdere rijders van de twee grootste teams, Jumbo-Visma en Reggeborgh, (nog) niet gevaccineerd zijn. In het geval van Reggeborgh zou dat in enkele gevallen zijn gebeurd op strikt advies van coach Gerard van Velde. De KNSB en sportkoepel NOC*NSF zijn op de hoogte van de commotie en voeren overleg.

26 augustus