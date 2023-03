KNSB staat na winter vol onrust én succes voor duivels dilemma: Niels Kerstholt of Jeroen Otter als bondscoach?

Wk shorttrack Sjinkie Knegt wéér kritisch op bondscoach Niels Kerstholt na mislukte aflossing: ‘Als er geen plan is, kan je ook niks uitvoeren’

Voor de shorttrackers is de aflossing geëindigd met een deceptie in de halve finale. Na veel positiewisselingen en een communicatiefout bij de Nederlandse ploeg eindigden Itzhak de Laat, Jens van ‘t Wout, Sjinkie Knegt en Friso Emons als derde, achter Canada en China. Knegt was na afloop zeer kritisch, ook wederom op bondscoach Niels Kerstholt.