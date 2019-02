Kodaira wint eerste 500 meter op WK sprint

Sanneke de Neeling was de beste Nederlandse. Ze reed een persoonlijk record (38.09) en werd daarmee tiende. Jutta Leerdam, de Nederlands kampioene sprint, reed geen indrukwekkende race en klokte 38.58. Daarmee eindigde ze slechts als zestiende. De laatste Nederlandse die in actie kwam was Letitia de Jong. Ze finishte in 38.45.



Jorien ter Mors is bij het WK sprint in Thialf aftredend kampioene. Een knieoperatie houdt de drievoudig olympisch kampioene dit gehele seizoen aan de kant. Kodaira won de wereldtitel sprint in 2017. De Amerikaanse Brittany Bowe, die de vijfde tijd noteerde (37,89), is tweevoudig titelhoudster (2015 en 2016).



Om 16.20 staat de 1000 meter voor vrouwen op het programma.