Koelizjnikov klopt Japanners én Ntab op 500 meter

Kramer maakt in Heerenveen rentree na rugblessu­re

11 december Sven Kramer maakt deel uit van de Nederlandse selectie die komend weekeinde meedoet aan de wereldbekerwedstrijd in Heerenveen. De 32-jarige Fries staat op de lijst voor de 5000 meter. Kramer zei zondag in Collalbo nog te twijfelen of hij al snel zijn rentree zou maken, omdat hij nog niet hersteld was van een hardnekkige rugblessure.