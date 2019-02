Koelizjnikov snelt naar wereldbekerwinst op 500 meter, brons voor Ntab

Wereldbeker Hamar Nederland­se vrouwen buiten podium op 500 meter, Kodaira soeverein

17:11 Olympisch kampioene Nao Kodaira heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Hamar haar favorietenrol volledig waargemaakt. Bij haar knappe tijd van 37,25, een baanrecord, kwam alleen haar eeuwige rivale Vanessa Herzog (37,37) een beetje in de buurt. De Russin Angelina Golikova eindigde als derde in 37,91.