Koelizjnikov wint 500 meter, spannende strijd om wereldtitel

In het klassement na drie afstanden kwam Koelizjnikov vaster op de eerste plaats. De tweevoudige wereldkampioen verdedigt op de afsluitende 1000 meter later op zondag een marge van 0,63 seconde op de Japanner Tatsuya Shinhama, die de tweede tijd reed op de 500 meter (34,45).



Nuis zakte naar de vierde plaats. De olympisch kampioen op de kilometer heeft een achterstand van 1,76 seconden op Koelizjnikov. Titelhouder Havard Lorentzen uit Noorwegen, zesde in 34,91, staat op de derde plek, op 1,33 van de Rus.