Kok verrast en wint ook 1000 meter, verschil met Leerdam blijft miniem

Olympisch shorttrackkampioene Suzanne Schulting maakte zaterdag in het lege Thialf ook indruk. Nadat ze eerder al op de 500 meter een persoonlijk record had gereden (38,57) liet ze ook op de 1000 meter een persoonlijke toptijd noteren (1.14,89), goed voor de derde tijd. In het klassement staat Schulting eveneens derde, op 1,39 seconden van Kok.

Kok stond in Heerenveen een beetje versteld van zichzelf. ,,Ik hoopte dat ik 1.14 zou rijden, maar ik had niet gedacht dat het de winnende tijd zou zijn”, liet de jonge Friezin bij de NOS glunderend weten. ,,Jutta reed al zo’n goede 500 meter, waardoor ik van haar ook een heel snelle 1000 verwachtte. Ik ben dus best wel verbaasd dat ik deze heb gewonnen. Normaal heb ik op de 1000 meter een groot verval, maar ik kon nu goed blijven doorrijden.”

Kok gaf toe dat ze na de 500 meter, waarop ze slechts 0,02 seconde op Leerdam pakte, een beetje teleurgesteld was. ,,Ik had op meer gehoopt, maar ik was wel tevreden over mijn rit en mijn tijd. Daardoor had ik heel veel motivatie voor de 1000 meter. Ik was benieuwd wat ik kon. En als je dan weet te winnen met deze tijd, is dat wel mooi natuurlijk. Ik ben heel blij nu, maar zondag is het weer een nieuwe dag. Het zal in elk geval zeer spannend worden.”