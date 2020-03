Kramer (33) mikt op olympisch goud in 2022 als afsluiting carrière

De contractverlenging betekent dat de Fries wil deelnemen aan de Winterspelen in Peking van 2022. ,,Er is nog van alles mogelijk”, zegt Kramer. ,,Het zou fantastisch zijn om mijn carrière met een olympische gouden plak af te sluiten.”



,,Mijn grootste drijfveer is nog altijd het plezier dat ik uit het schaatsen haal”, legt Kramer uit. ,,Dat heb ik nog steeds, dus ik zie geen reden om te stoppen. Ondanks de overwinningen die ik al heb behaald, ben ik nog altijd supergemotiveerd.”

Succesvolste schaatser ooit

Kramer is de succesvolste schaatser aller tijden. Jarenlang heerste hij met ijzeren vuist als het op allrounden aankwam, wat hem negen wereldtitels en tien Europese titels in die discipline opleverde. Daarnaast veroverde hij 21 titels bij de WK afstanden en werd hij driemaal op rij olympisch kampioen op de 5.000 meter. Het ligt voor de hand dat hij in Peking op die afstand voor zijn vierde individuele gouden medaille gaat. Kramer bezit overigens ook olympisch goud op de ploegenachtervolging, een medaille die hij in 2014 met Koen Verweij en Jan Blokhuijsen won.



De laatste jaren werd Kramers dominantie minder, mede door rugklachten en de opkomst van grote talenten als Patrick Roest. Desalniettemin won Kramer afgelopen seizoen goud op de EK én WK afstanden op de ploegenachtervolging. Op zijn geliefde 5.000 meter moest hij tweemaal met zilver genoegen nemen.

Coach Jac Orie en Sven Kramer.

,,Mijn seizoen begon wat minder, maar uiteindelijk heb ik na de jaarwisseling nog een aantal mooie dingen kunnen laten zien”, zegt Kramer daar zelf over. ,,Als je bij de WK afstanden op de 5.000 meter maar vijf tienden van de winnaar eindigt, zegt dat denk ik genoeg.”