Kramer en Verweij willen graag meedoen aan NK, ruimte voor dispensatie

Maar is daar ruimte voor, nu het NK-veld met een bubbel gaat werken? Volgens de KNSB-reglementen wel. Zo is de complete topdivisie automatisch startgerechtigd en daarnaast is nog ruimte voor een wildcardregeling om schaatsers dispensatie te verlenen. Bij de mannen kan de bond zes deelnemers aanwijzen ter grote van één normale ploeg, bij de vrouwen vier. Voor de beloften is geen ruimte. ,,We focussen op de topdivisie, hoe spijtig dat ook is voor de talenten’’, aldus Hut.



Kramer zou dispensatie aan kunnen vragen, maar kan eventueel ook starten namens het marathonteam van Jumbo-Visma. ,,Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden’’, zegt hij. ,,Ik hoop voor de hele schaatssport dat het lukt, in de laatste plaats ook voor mezelf. Leuk voor mij om mee te doen, maar niet m’n core business. Maar komt er een NK, dan ga ik zeker proberen daar aanwezig te zijn.’’