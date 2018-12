Kramer houdt geen rekening met finale in Salt Lake City

De kans is bovendien groot dat hij met Team Jumbo de vijfde wereldbeker in Hamar (1-3 februari) zal overslaan. Vier dagen later beginnen de WK afstanden in Inzell, traditiegetrouw het belangrijkste toernooi in de drie niet-olympische schaatsjaren. ,,Hamar valt heel ongunstig’', erkende Kramer, die hoopt dat hij nu het ergste blessureleed achter de rug heeft.



,,Ik was graag naar Salt Lake City gegaan, maar voor mij eindigt het seizoen een week eerder in Calgary met de WK allround. De internationale schaatsunie ISU heeft met een nieuwe puntentelling de eigen wereldbekerfinale de nek omgedraaid. Lang niet alle toppers kunnen aan de start verschijnen. Dat vind ik jammer.’’