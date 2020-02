Kramer houdt het na drie kilometer voor gezien in B-divisie in Calgary

Hij moest in de Nederlandse nacht na het hoofdprogramma in de B-divisie van start gaan, met kwartetritten (vier rijders in de baan), en wilde zijn kwetsbare rug in de aanloop naar de WK afstanden komende week in Salt Lake City verder niet onnodig belasten.



,,Als ik de A-groep had gereden, had ik mijn race zeker afgemaakt", liet Kramer weten. ,,Ik heb dit seizoen door omstandigheden en blessures echter te weinig wereldbekers gereden en daardoor belandde ik hier in de B-groep. Niet op tv, geen live-stream, laat op de avond, ja, dan denk ik dat het goed is om een 3 kilometer te rijden. Het ging erg goed en daar ben ik heel blij mee."