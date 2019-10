Kramer houdt ‘slechts’ impressiebreuk in knie over aan aanrijding

Een impressiebreuk is een soort indeuking in het bot, in Kramer geval dus aan de binnenkant van zijn knieschijf. ,,Ze noemen het ook wel een bone bruise ‘’, legt de negenvoudig wereldkampioen allround uit. Al met al lijkt het dus nog redelijk goed te zijn afgelopen. Kramer vertelt bovendien dat kraakbeen, meniscus en de kruisband verder niet beschadigd zijn.

,,Gezien de impact van het ongeluk had het zeker slechter gekund”, zegt Kramer. ,,Het is lastig te zeggen hoe lang het revalidatieproces gaat duren, maar ik ga er alles aan doen om zo snel mogelijk weer op de been te zijn.”



Kramer vloog gisteren terug naar Nederland om snel onderzoek te laten verrichten. De eerstvolgende afspraak voor de schaatsers is van 1 tot en met 3 november in Thialf: de selectiewedstrijden voor de wereldbeker.