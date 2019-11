Kramer: Ik wil niet op deze manier in de rondte rijden

,,Als het zo gaat als nu, liever niet natuurlijk”, antwoordde de 33-jarige Fries op de NOS-vraag of hij over een week nog wil deelnemen aan het tweede wereldbekerweekeinde in Polen.

,,Ik wil er echter ook niet voor weglopen”, doelde hij op zijn aanhoudende fysieke problemen. ,,Ik wil er beter van worden. Het is alleen de vraag of je hier beter van wordt. Ik wil niet op deze manier in de rondte rijden. Daar heb ik het nu oprecht moeilijk mee. Dat past niet bij mij.”

Kramer werd op 12 oktober in Inzell op zijn fiets aangereden door een auto. Daar hield hij een knieblessure aan over. Begin deze maand leek hij bij de Nederlandse kwalificatie in Thialf alweer aardig in vorm te komen. Van het enthousiasme dat hij in Heerenveen uitstraalde, is in Minsk echter weinig meer over. Nu is zijn kwetsbare rug weer het grote obstakel, aldus Kramer.