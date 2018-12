Kramer pakt brons bij rentree in Thialf, zilver voor Roest

De verrassende Rus Danila Semerikov (baanrecord van 6.08,96) en Patrick Roest (6.09,82) waren sneller dan olympisch en wereldkampioen op dit onderdeel. Kramer moest al in de eerste rit een tijd neerzetten. Zijn Canadese tegenstander Graeme Fish (vijftiende in 6.23,91) moest hem al snel laten gaan. De Friese favoriet reed een solide rit, met alle rondjes onder de 30 seconden. Na afloop liet hij opgelucht weten dat hij ,,heel tevreden’' was met zijn tijd. Jorrit Bergsma eindigde als vijfde in 6.12,16. Marcel Bosker belandde op de negende plek (6.16,84). In de B-groep zegevierde Douwe de Vries (36) met een persoonlijke recordtijd: 6.13,58. De Rus Alexander Roemjantsev bleef leider in het gecombineerde wereldbekerklassement over 5000 en 10.000 meter.

'Moest terug naar de basis’

Kramer concludeerde nuchter dat hij half oktober zijn laatste goede race had gereden (6.10 in Inzell). ,,Daarna heb ik nog een verdwaalde 1500 meter in Japan geschaatst. Maar het was wel een goede keuze om vervroegd terug naar huis te gaan. Ik moest terug naar de basis. Mijn lijf, mijn rug en mijn geest hadden rust nodig.’’



Langzaam maar zeker keerde bij Kramer het juiste gevoel terug, zowel op als buiten het ijs. ,,Maar ik had er vooraf geen vertrouwen in, dat deze race hier in Thialf goed zou aflopen’', bekende hij. ,,Het blijft moeilijk. Soms gaat het heel goed, maar soms gaat het ook weer minder. Maar over het algemeen heb ik de opgaande lijn weer te pakken.’’



Kramer gaf volmondig toe dat het schaatsen nog niet ,,super’' gaat. ,,Deze tijd is voor mij het maximaal haalbare, voor nu dan. Mijn conditie is gelukkig top, maar daar red je het alleen niet mee. Het is niettemin heel fijn dat die fysieke voorwaarde er is, anders was ik nu helemaal weggeweest. Mijn sterke conditie heeft mij vaker gered in mijn loopbaan en nu dus weer.’’