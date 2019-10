Kramer positief over herstel

Kramer was anderhalve week geleden in Inzell op zijn fiets op weg naar de training toen hij werd aangereden door een auto. De Fries liep daarbij een botkneuzing in zijn rechterknie op. ,,Het was natuurlijk wel even schrikken, maar sinds donderdag gaat het iedere dag iets beter. Ik heb niet echt veel pijn gehad. Er zat veel vocht en bloed in en daardoor kon ik mijn rechterknie niet goed buigen. En dat is wel belangrijk op het ijs. Maar dat gaat nu goed."



Kramer is van plan komende zaterdag eerst nog een testwedstrijd op de 3000 meter te rijden.