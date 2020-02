Kramer: Waar twee vechten om een been gaat de derde ermee heen

Door Lisette van der Geest

,,Zuur en balen”, dat is het gevoel dat overblijft bij Sven Kramer na de 5000 meter waarop hij donderdag in Salt Lake City tweede werd. Alles stond bij Kramer (33) in het teken van één dag. Rond de klok van 14.00 uur - plaatselijke tijd. Zijn rug was voor zijn doen goed. Conditioneel zit het altijd goed. De laatste test in Calgary zaterdag was naar grote tevredenheid, maar zijn palmares blijft vooralsnog op acht keer goud staan, er is wel een tweede zilveren medaille op de 5000 meter bij.

,,Maar”, zegt hij na zijn verlies met ruim een halve seconde van Ted-Jan Bloemen: ,,tegelijkertijd ben ik ook wel weer trots op het resultaat. Zeker gezien de voorgeschiedenis dit seizoen.” Door rugproblemen sloeg Kramer een deel van het voorseizoen over. Hij weet: de ene dag is de andere niet. Een goede periode kan in een klap omslaan naar slecht.



In Salt Lake City leek de strijd om het goud vooral tussen de ploeggenoten Patrick Roest en Kramer te gaan. Roest, tot donderdag reeds ruim een jaar ongeslagen op de 5000 meter, stelde in Salt Lake City teleur en kreeg door het vergeten te dragen van een wedstrijdarmband zelfs een diskwalificatie achter zijn naam. Kramer: ,,Het is dit seizoen de hele tijd knokken met Patrick. Waar twee vechten om een been gaat de derde ermee heen.”

Volledig scherm Sven Kramer op weg naar het zilver op de 5000 meter. © ANP

Bloemen dus. De man die tijdens de Olympische Spelen ook al de lachende derde was op de 10.000 meter. Degene die vorig weekeinde bij de wereldbeker in Calgary al aankondigde terug op zijn beste niveau te zijn. Kramer: ,,Zeker als je zo dichtbij bent en zeker gezien het laatste anderhalf jaar zou het mooi zijn geweest als ik terug had kunnen komen met een WK-titel. Tegelijkertijd heb ik mijn best gedaan voor wat mogelijk is en kan ik mezelf nergens iets verwijten. Ik heb een heel goede rit gereden.”

De afgelopen drie weken waren ‘plezierig’ voor Kramer. Zijn rug hinderde hem niet, zijn vorm groeide. ,,Ik heb ook weleens weken en maanden gekend waarin ik aan het knokken ben. Deze drie weken heb ik heel veel plezier in mijn werk en sport gehad. Dat is lang geleden en dat is mij veel waard.”

‘Ik verras mezelf niet’

Tegelijkertijd is dat geen reden om te berusten in een tweede plek. ,,Ik doe het spelletje wel om te winnen. En ik breek er mijn hoofd niet elke avond over om vervolgens tweede te worden.” Evenmin biedt een tweede plaats en nipt verlies perspectief. ,,Ben altijd wel in mezelf blijven geloven, andere mensen niet altijd. Het is dus niet zo dat ik nu in een keer weer perspectief zie, ik verras mezelf niet.”

Dat de Nederlandse troeven in Salt Lake City flinke tegenstand kregen van Canadese concurrentie als Bloemen en Graeme Fish verbaast Kramer ook niet. Zij wonen en trainen continu op hoogte. Sterker nog, in aanloop naar het titeltoernooi kozen zij voor een verblijf in het nog hoger dan Calgary gelegen Park City. Dat maakt een verschil, weet Kramer. Al weigert hij het als excuus te gebruiken.

,,Wij doen wat mogelijk is. Ik ben er trots op Nederlander te zijn en voor Nederland uit te komen, maar als het aankomt op hoogte kunnen wij dat niet. Ik kan door alle toernooien die er zijn niet in Park City leven.”