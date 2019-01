Kramer: Wist niet dat ik hiertoe in staat ben

Herzog pakt titel EK sprint, Leerdam naast podium

14:17 Vanessa Herzog is in Collalbo Europees kampioene sprint geworden. De Oostenrijkse won beide 500 meters en kwam op de afsluitende 1000 meter niet meer in gevaar. Deze afstand werd gewonnen door de Russin Daria Kachanova in een nieuw baanrecord van 1.15,22. Jutta Leerdam werd tweede op de 1000 meter en eindigde als vierde in het klassement.