Leen Pfrommer was de subtopper op ijzers die van Ard Schenk en Kees Verkerk schaatskampioenen maakte

Met video Jutta Leerdam stelt Jac Orie gerust tijdens vakantie: ‘Ik schaats onder water’

Jutta Leerdam heeft tijdens haar vakantie in Mexico haar coach Jac Orie van schaatsploeg Jumbo-Visma gerustgesteld. De schaatsster zette filmpjes op Instagram waarin te zien is dat ze aan het duiken is. Zelfs onder water maakt ze schaatsbewegingen. ‘Maak je geen zorgen Jac Orie, ik ben aan het trainen’, schreef Leerdam er met een knipoog bij.