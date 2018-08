Leenstra stopt: ‘Nu goed worden in iets anders’

Door Johan Stobbe



Leenstra behaalde haar bachelor aan de Universiteit van Amsterdam met haar studie Future Planet Studies. Nu wil ze ook haar master halen. In Wageningen gaat ze Geo Information Science studeren. Dat combineren met schaatsen wordt lastig. ,,Deze studie duurt twee jaar en het eerste jaar moet ik fulltime naar school’’, zegt Leenstra. ,,Het is niet zo dat ik helemaal klaar ben met schaatsen, maar ik wil geen dingen half doen. Het zou voor het schaatsen een weggegooid jaar worden. En ik wil na het schaatsen ook nog ergens goed in worden.’’



Het individuele brons op de Spelen van Pyeongchang ziet ze als het hoogtepunt van haar loopbaan. Daarnaast won ze olympisch goud (in Sotsji) en zilver (Pyeongchang) op de ploegachtervolging.