Leerdam kroont zich tot Nederlands sprintkampioene

Voor de camera van de NOS straalde de kersverse kampioene van oor tot oor. ,,Ik wilde dit heel graag en ben erg blij met deze titel. Ik had wat last van mijn lies, maar wilde dat expres niet voor de camera zeggen omdat ik niet met excuses wilde komen. Het was niet ideaal, in de bocht had ik wel last maar mijn race ging heel goed. Deze tijd rijd je niet zomaar.”