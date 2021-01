Leerdam pakt Europese sprinttitel na ijzersterke 1000 meter, brons voor Kok

Leerdam, de wereldkampioene op deze afstand, reed in de voorlaatste rit een tijd van 1.14.00. In de laatste rit konden haar concurrenten Golikova (1.15,66) en Kok (1.15,12) daar niet meer bij in de buurt komen.

Leerdam: ‘Vandaag ging het allemaal naar wens’

,,Ik heb eindelijk lekker kunnen rijden”, sprak Leerdam glunderend bij de NOS. ,,Ik zat lekker in mijn kracht. Het was een wereld van verschil met zaterdag en zo voelde het ook. Hoe dat kwam? Zaterdag was het ijs voor mij te hard. Daar kon ik technisch niet mee uit de voeten. Daardoor had ik ook zoveel missers.”



Leerdam gaf toe dat ze zelf zaterdag ook niet helemaal zichzelf was. ,,Ik was zondag inderdaad beter geconcentreerd, maar het kwam toch voornamelijk door het ijs. Ik ondervond vandaag meteen de juiste druk. En als dat niet goed voelt, dan ben ik van slag. Maar vandaag ging het allemaal weer naar wens, al had ik nog wel een hapering hier en daar. Voor de WK afstanden komende maand weet ik nu echter dat ik snelheid en vertrouwen genoeg heb.”