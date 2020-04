Leerdam weg bij Reggeborgh, maar welke opties heeft ze?

Door Lisette van der Geest In een persbericht meldde het schaatsteam: ,,Reggeborgh had Leerdam heel graag bij haar schaatsteam gehouden. Maar partijen kwamen er in de onderhandelingen helaas niet uit.” Leerdam, Europees en wereldkampioene, heeft als doelstelling olympisch goud in Peking, over twee jaar. Van Lottum: ,,We hebben gekeken waar nog een slag gemaakt moet worden om dat te bereiken, op het gebied van professionaliteit. Daarin lagen ze niet op een lijn. Jammer en teleurstellend. Zeker na alles wat ze bereikt en gepresteerd heeft voor team Reggeborgh. Jutta vindt het ook moeilijk na een fijn jaar, maar als individuele sportster wil ze geen concessies doen om haar doelen te bereiken.” Over de exacte verschillen van inzicht wil de manager en voormalig tennisser geen uitspraken doen. ,,Het zijn geen onmogelijke eisen, ze eist geen topsportcentrum of zo, maar zij vindt dat er in een aantal zaken verbetering nodig is.”

Wüst

De grote vraag is wat Leerdam nu gaat doen. Van Lottum: ,,Het is niet zoals in het voetbal, waar honderden clubs zijn waar ze naartoe kan.” De profploeg van Talentned is gestopt, kopvrouw Ireen Wüst maakte juist de overstap naar Reggeborgh en zei in maart uit te kijken naar het trainen met Leerdam. Een jaar geleden besloot Leerdam al om team IKO, met Jorien ter Mors binnen de gelederen, te verlaten voor een kans bij de sprintformatie van Reggeborgh. Team easyJet richt zich op de langere afstanden.



De enige overgebleven commerciële ploeg die een reële optie lijkt, is Jumbo-Visma. Of het oprichten van een eigen ploeg, maar dat is, zeker tijdens de coronacrisis, niet eenvoudig. Van Lottum: ,,Dit zou kunnen, maar dat is niet iets wat we vandaag of morgen gerealiseerd hebben. We gaan aan de tekentafel en zijn in gesprek over wat zou kunnen en wie gelooft in de aanpak zoals wij die zien.”



Profschaatsers beginnen in april weer met trainen. De ploegen en hun samenstelling zijn doorgaans voor het einde van de maand bekend. Naast Wüst haalde Reggeborgh ook het grote sprinttalent Femke Kok binnen, contracten van veel andere schaatsers zijn reeds getekend. Van Lottum: ,,We laten ons niet opjagen om keuzes te forceren. Dan hadden we net zo goed akkoord kunnen gaan met de eenzijdige manier waarop Reggeborgh ernaar keek. Wij gaan voor het ideaalscenario, voor de sportieve ambities.”



De sportieve toekomst van koppel Leerdam en Verweij is daarbij geen ‘combideal’ benadrukt Van Lottum. En kan ook los van elkaar. ,,De onderhandelingen met Jutta gingen door nadat bij Koen al duidelijk was dat hij niet zou verlengen.”