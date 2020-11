LIVE | Kjeld Nuis gediskwalificeerd na foute wissel met ploeggenoot

In Heerenveen vindt vandaag en morgen het NK Sprint plaats voor mannen en vrouwen. Wie gaan er met de titels aan de haal? Letitia de Jong, Femke Kok of Jutta Leerdam bij de vrouwen? Of toch iemand anders? En wie mag morgen het hoogste treetje op bij de mannen? Een topfavoriet is in ieder geval al uit geschakeld. Kjeld Nuis werd gediskwalificeerd na een foute wissel. Wat kunnen Kai Verbij en Thomas Krol? Volg alle tussenstanden en klassementen hieronder.