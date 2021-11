LIVE | Krol de snelste op 1000 meter in Stavanger, Verbij en Nuis naast hem op podium

Sven Kramer meldt zich na marathon af voor 10 kilometer in Thialf

Sven Kramer heeft zich afgemeld voor de 10 kilometer op de NK Afstanden in Heerenveen. De 35-jarige Fries slaat zondagmiddag in Thialf de langste afstand over. Kramer kwam vrijdag op de 5 kilometer niet verder dan de vijfde plaats.

