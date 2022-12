LIVE NK sprint | Volg hier de tussenstand van de 1000 meter

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma vandaag

Wat is er te winnen?

Inzet bij de NK allround en de NK sprint zijn niet alleen de nationale titels. De nationale titelstrijd is in Heerenveen vooral een kwalificatiewedstrijd voor het EK allround en sprint, dat in het eerste weekend van januari (6 tot en met 8 januari) in het Noorse Hamar plaatsvindt. Voor de WK afstanden - deze winter het enige WK - is de NK afstanden in Thialf van 3 tot en met 5 februari - het plaatsingstoernooi.