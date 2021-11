LIVE | Ploegenachtervolging mannen slotstuk van wereldbeker in Polen

Video Jutta Leerdam in baanrecord naar nationale titel op de 1000 meter: ‘Ik schaatste niet eens lekker’

Jutta Leerdam heeft het goud gepakt op de 1000 meter bij de NK afstanden in Thialf, nadat ze gisteren ook al de sterkste was op de 500 meter. De 22-jarige schaatsster uit 's-Gravenzande deed dat in een indrukwekkende tijd van 1.13,15, waarmee ze het baanrecord van Brittany Bowe (1.13,24) afpakte. Femke Kok werd tweede, Ireen Wüst derde.

31 oktober