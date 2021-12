LIVE | Schaatssters trappen wereldbeker in Salt Lake City af met 500 meter

Sven Kramer had zin in schaatsma­ra­thon: ‘Leuke avond gehad in Enschede’

Met Sven Kramer aan de start kende de schaatsmarathon zaterdagavond in Enschede een bijzondere en opmerkelijke deelnemer. De 35-jarige Fries stapte even uit het NK afstanden in Heerenveen, om in Twente uiteindelijk in de buik van het peloton (23ste van 27 finishers) te eindigen.

30 oktober