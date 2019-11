LIVE | Ter Mors klasse apart op 1500 meter in Thialf

Kramer na testrace in Thialf: ‘Het was niet slecht, maar ook niet supergoed’

26 oktober Sven Kramer lijkt op tijd klaar voor de Nederlandse kwalificatiewedstrijden voor de wereldbeker komend weekeinde in Heerenveen. De viervoudig olympisch schaatskampioen, die twee weken geleden in Inzell op de fiets een knieblessure opliep bij een aanrijding met een auto, reed in Thialf een testrace op de 3000 meter.