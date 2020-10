LIVE | Ter Mors pakt nationale titel op 1500 meter, Ntab wint eerste 500 meter

KNSB: Vier toernooien in Thialf in november en december

12 oktober Het Nederlandse schaatsseizoen begint op 30 oktober officieel met de NK afstanden in Heerenveen. Dat jaarlijkse evenement stond, zoals gebruikelijk, voor eind december op de kalender. Door de coronacrisis zijn er echter voorlopig geen internationale wedstrijden. Daardoor is het nationale titeltoernooi naar voren gehaald, naar het weekeinde dat was gereserveerd voor de Nederlandse wereldbekerkwalificatie.