LIVE | Vrouwen begonnen aan 3000 meter, Irene Schouten treft Miho Takagi

Voor teamsprint gepasseer­de Femke Kok onaange­naam verrast: ‘Daar schrok ik van’

Femke Kok was onaangenaam verrast dat ze door bondscoach Jan Coopmans niet is geselecteerd voor de wereldtitelstrijd op de teamsprint die zaterdag wordt verreden. ,,Toen ik hoorde dat ik niet was opgesteld voelde ik me wel gepasseerd”, zei de sprintster bij de NOS.

4 maart