LIVE | Wat kunnen Leerdam en Wüst op 1000 meter?

EK afstanden in Thialf Wijfje, Wüst en De Jong met overmacht naar goud op ploegenach­ter­vol­ging

14:37 Nederland heeft bij de EK afstanden in Heerenveen de Europese titel op de achtervolging voor vrouwen geprolongeerd. De schaatsformatie van bondscoach Jan Coopmans finishte in Thialf na zes ronden in een tijd van 2.57,98. Het zilver was voor tegenstander Rusland (2.59,04) en het brons ging naar Wit-Rusland (3.05,50).