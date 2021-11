LIVE | Wüst, Schouten en De Jong aan start 1500 meter op derde dag wereldbeker Stavanger

Sven Kramer noteert bij wereldbe­ker matige tijd op 5000 meter: ‘Dit is gewoon niet goed genoeg’

Schaatser Sven Kramer is bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in de Poolse stad Tomaszów Mazowiecki in de B-divisie als negende geëindigd. De drievoudig olympisch kampioen op de 5000 meter kwam tot een tijd van 6.30,09 minuten en was daarmee ruim 6 seconden langzamer dan de Noor Sander Eitrem, die de B-groep won in 6.23,73.

12 november