Magistrale Wüst verpulvert baanrecord en wint wereldbeker op schaatsmijl

Wereldbeker in Thialf Roest wil nu rust: ‘Ik heb de laatste maanden genoeg gereisd’

7 maart Patrick Roest reageerde zaterdag opgetogen op zijn dubbele winst op de 5000 meter tijdens de wereldbekerfinale in Heerenveen. ,,Het is altijd speciaal om in een vol Thialf een race te winnen. En als je dan ook nog voor de eerste keer de wereldbeker verovert, dan is dat extra mooi", sprak de 24-jarige prijzenpakker, die vorig weekeinde in Noorwegen zijn derde opeenvolgende wereldtitel allround binnenhaalde.