Marathonschaatser Schouten bergt de ijzers op

Schouten, die over een goede eindsprint na een zware wedstrijd beschikte, was in 2013 met zijn 21 jaar de jongste winnaar van de Alternatieve Elfstedentocht op de Oostenrijkse Weissensee. Tweemaal wist hij het KPN Grand Prix-klassement te winnen en eenmaal de Marathon Cup, een serie wedstrijden op het Nederlandse kunstijs. Vorig jaar won hij, samen met zijn zusje Irene, de Nederlandse marathontitel op kunstijs. Tevens was hij driemaal de winnaar van de eerste natuurijswedstrijd in eigen land.