Marcel Bosker volgt Patrick Roest naar Team Reggeborgh: ‘Ik hoop mij verder te ontwikkelen’

Thomas Krol verslaat Kai Verbij in spannend gevecht om wereldti­tel: ‘Zuinig juichen wel zo gepast’

Thomas Krol heeft voor het eerst in zijn carrière het WK sprint gewonnen. Hij bleef in het Noorse Hamar landgenoot Kai Verbij uiteindelijk 0,12 seconden voor in een bijzonder spannende strijd.

4 maart