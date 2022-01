Meeste olympiërs laten NK sprint en NK allround links liggen

Patrick Roest woest over KNSB-keu­zes voor Winterspe­len: ‘Niks persoon­lijks tegenover Sven Kramer of Marcel Bosker’

Patrick Roest is niet te spreken over de keuzes van de selectiecommissie van de KNSB voor de aanstaande Winterspelen in Peking. De KNSB wees gisteren Sven Kramer en Marcel Bosker aan voor de Team Pursuit. Roest had zelf zijn zinnen gezet op een plaats op de 1500 meter, maar Bosker kreeg de voorkeur. Kramer kreeg een plaats toegewezen op de massastart.

